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لبنان

هذا ما كشفه باسيل بعد جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
21-05-2022 | 06:58
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غرد رىيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مستشفى البترون كان مرسوم لإلو التسكير وتشريد موظفينو وحرمان أهل القضاء والأقضية المجاورة من مستشفى الدولة يللي بيوقف حدّن بهالظروف الصعبة. كانت طريق انقاذ المستشفى طويلة وصعبة بس اليوم مجلس الوزرا أخد القرار بتحويلو لمؤسسة عامة وتسوية أوضاع موظفينو. مكملين للبترون بصحّة أبنائها".
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