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لبنان

ميقاتي يستقبل القائد الجديد للقيادة الوسطى الأميركية

Lebanon 24
21-05-2022 | 07:43
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي القائد الجديد للقيادة الوسطى الاميركية الجنرال مايكل كوريلا في السراي الحكومي، في حضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا والوفد المرافق والامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.
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نجيب ميقاتي

القائد الجديد للقيادة الوسطى الأميركية

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