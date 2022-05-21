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لبنان

النائب المنتخب ضاهر: لمصارف استثمارية تمول حصرا القطاعات الإنتاجية

Lebanon 24
21-05-2022 | 08:17
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غرد النائب المنتخب ميشال ضاهر في "تويتر" قائلاً: "تفعيل القطاعات الإنتاجية هي الأولوية للخروج من النفق، وهذا يتطلب إنشاء مصارف استثمارية تعمل حصرا في تمويل القطاعات الإنتاجية التي هي في حاجة ماسة للسيولة. وسأعمل لاقتراح قانون يعفي هذه المصارف من الاحتياطي الإلزامي، لتتمكن من استقطاب ودائع بعيدة من مخاطر البنك المركزي وتعثر الدولة".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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