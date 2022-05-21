النائب المنتخب ضاهر: لمصارف استثمارية تمول حصرا القطاعات الإنتاجية

غرد النائب المنتخب ميشال ضاهر في "تويتر" قائلاً: "تفعيل القطاعات الإنتاجية هي الأولوية للخروج من النفق، وهذا يتطلب إنشاء مصارف استثمارية تعمل حصرا في تمويل القطاعات الإنتاجية التي هي في حاجة ماسة للسيولة. وسأعمل لاقتراح قانون يعفي هذه المصارف من الاحتياطي الإلزامي، لتتمكن من استقطاب ودائع بعيدة من مخاطر البنك المركزي وتعثر الدولة".

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