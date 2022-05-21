ريفي للعشائر العربية: سنكون إلى جانبكم وسندافع عن قضيتكم

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زار وفد من العشائر العربية من كل المناطق اللبنانية النائب المنتخب اللواء أشرف ريفي، في مكتبه في طرابلس، وقدم له التهاني بانتخابه نائبا في البرلمان، في حضور النائب المنتخب جميل عبود.وقال ريفي: "وجودكم بيننا يعطينا قوة وصلابة ونحن واياكم بالسراء والضراء، وسنكون الى جانبكم وسندافع عن قضيتكم ولن نستريح حتى يأخذ الحق مجراه وينصف الظالم ويلقى القبض على المجرمين المدعومين من هذا السلطة الفاسدة المدعومة من ميليشيا ايرانية تدعي انها حزب لبناني".وتابع: "نوجه تحية لعشائر العرب في خلدة ونقول لهم ان أزمتهم أزمتنا، وقد وقفنا الى جانبكم قبل أن نصبح نوابا واليوم سنستمر بوقوفنا الى جانبكم لاخلاء سبيل اولادكم، هناك من اعتدى على عشائر خلدة من خلال قتل احد اطفالهم وبكل وقاحة لم يسلم نفسه للقضاء وبالتالي اضطر اخ المغدور ان يأخذ حق اخيه".وأردف: "هناك من اعتدى ولم يوقفه احد بالمقابل هناك من دافع عن كرامته وحياة أولاده، وهناك ما يقارب 22 موقوفا من أولادنا، وبالمناسبة نوجه رسالتنا للمحكمة العسكرية لتعلم ان كرامتنا لن تستباح وأولادنا لن يبقوا كما هو الحال مع اولاد الآخرين في السجون والقاتل يسرح ويمرح والمجني عليه وراء قفص الاتهام".