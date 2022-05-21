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لبنان

المطران ضاهر: فلتكن الايام المقبلة مفتاح نهاية حل الأزمات

Lebanon 24
21-05-2022 | 09:50
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ترأس رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، قداسا احتفاليا لمناسبة عيد القديسة ريتا في دار المطرانية في الزاهرية- طرابلس، بمشاركة حشد من المؤمنين.

وشدد ضاهر على "الوحدة والتماسك ووضع الخلافات جانبا والعمل ليلا ونهارا لايجاد سبيل وخطط واضحة وشفافة، لانقاذ الوطن ووضع مؤسساته على السكة الصحيحة ليعود الى سابق عهده، بلد الانفتاح والعيش المشترك وبوابة للشرق والغرب".
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وقال: "لبنان بحاجة الى شفاعة القديسة ريتا في هذه الايام العصيبة التي نمر بها"، املا ان "تكون الايام المقبلة مفتاح نهاية حل الازمات عبر توحيد الكلمة وترسيخ المحبة والسلام والابتعاد عن السجالات والمناكفات غير البناءة".
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