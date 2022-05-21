النائب المنتخب مارك ضو عرض مع الرئيس الحسيني الاستحقاقات المقبلة

التقى النائب المنتخب مارك ضو رئيس مجلس النواب الأسبق حسين الحسيني.

وأشار ضو في بيان، الى ان الرئيس الحسيني هو "ابرز وجوه اتفاق الطائف، وتطرقنا الى مواضيع الساعة، ومنها الانتخابات النيابية والاستحقاقات المصيرية المقبلة، وأخذنا منه العبر والنصائح عن العمل الانتخابي، كذلك اتفقنا على التنسيق سوية لتحضير اقتراحات قوانين واستكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني".

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