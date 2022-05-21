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لبنان

ادّعى أنّه تعرّض للخطف ولكن هذا ما تبين!

Lebanon 24
21-05-2022 | 10:37
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 11-5-2022، توجّه أمين صندوق مرکز أوجيرو في أحد فروع البقاع: ج. ك. (من مواليد عام ١٩٦٢) إلى مدينة زحلة لإيداع مبلغ مالي قيمته /51/ مليون ليرة لبنانية -عائد للمركز- لدى مصرف لبنان، إلا أنّه لم يصل إلى وجهته وفُقد الاتصال به. ولاحقاً عُثر على سيارته في محلّة ضهور العيرون – طليا، وفي داخلها هاتفه الخلوي. وقرابة السّاعة 20:00 ليلاً، اتّصلَ بشقيقه وأخبرَه أنّه تعرّض للخطف والسّلب، وهو موجود في الضاحية الجنوبية.
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على أثر ذلك، باشرت القطاعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات القضية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تبيّن أنّ (ج، ك) لم يتعرّض لأي عملية خطف أو سلب.

 بتاريخ 12-5-2022، ومن خلال التحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلّة التي تثبت كذب ادعائه، اعترف أنه اختلق قصّة الخطف والسلب ليخفي عملية اختلاس مبلغ /20/ مليون ليرة من الوظيفة، وأنّه اختفى عن الأنظار كونه لم يتمكن من تأمين المبلغ لإيداعه في حساب الشّركة لدى مصرف لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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