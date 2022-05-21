المفتي الصلح: كل يوم يسقط أبرياء ضحايا الفلتان الأمني

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اعتبر مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح "أننا بحاجة في وطننا إلى دولة قادرة وشعب واع. وأتوجه إلى عامة الناس الذين انتخبوا في الأسبوع الماضي، للذين بصموا بالعشرة لأولئك الذين سرقوا ونهبوا وأفقروا الوطن والمواطن، هل كنتم بوعيكم؟ ومن الجانب الآخر أتوجه بالسؤال للذين أرادوا التغيير وانتخبوا التغييريين، هل شاهدتم التغييرين الذين تركوا كل هموم المواطن وفكروا في أهمية التغيير لصالح الزواج المدني؟ وهل شاهدتم زواج المثليين وتشريعه؟ وهل شاهدتم تشريع أكل مال الناس بالباطل؟ وهل شاهدتم تشريع الربى والحرام والزنى وكل الموبقات بإسم التغيير، فماذا حققتم؟ نريد التغيير في الدولة في ملاحقة الفاسدين وإرجاع أموال المواطنين".وأضاف في تصريح: "هل شاهدتم وتشاهدون الفلتان الأمني الذي يذهب ضحيته كل يوم الأبرياء في مدننا وطرقاتنا وأحيائنا، حتى طال بالأمس شابا خلوقا في مكان عمله وضاح الرفاعي رحمه الله، عدا عن الأزمات التي تحل بنا اليوم من أزمة محروقات إلى أزمة خبز وأزمة كهرباء، وكل هذا من أيديكم، لما لا وأنتم البارحة بصمتم لثلاثة وزراء طاقة سابقين لينوبوا عنكم ويمثلوكم، والمضحك المبكي أننا نعيش بأزمة كهرباء فكل هذا بما كسبت أيديكم".وختم الصلح: "نحن معنيون بقضايا الوطن والمواطن ودعوتنا في كل يوم إلى محبة الوطن ومساعدة إخوتنا في الوطن ومحاربة الفساد ومفسدي المجتمع ودرء الفتن".