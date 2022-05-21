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لبنان

في جبيل وأنفة.. محميتان بحريتان تنضمّان إلى الخارطة السياحية

Lebanon 24
21-05-2022 | 11:23
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة البيئة البيان الآتي:
"بناء على طلب وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين وقبيل اليوم العالمي للتنوع البيولوجي في 22 ايار، وافق مجلس الوزراء بموجب قراريه رقم 141 و142 الصادرين بتاريخ 20 ايار 2022، على مشروعي قانونين يرميان على التوالي الى احداث محمية جبيل البحرية الطبيعية ومحمية انفه البحرية الطبيعية المعدين من قبل وزارة البيئة بعد التنسيق واخذ موافقة البلديتين المعنيتين وأحال المشروعين الى مجلس النواب، وذلك نظراً لاهميتهما من ناحية التنوع البيولوجي البحري والساحلي وبالكائنات البحرية النباتية والحيوانية لا سيما تلك النادرة والمهددة بالانقراض والمتفردة للبحر الابيض المتوسط، والتي أظهرتها تحديدا دراسات المسح الميداني التي اجراها بالتنسيق مع وزارة البيئة، مركز النشاطات الاقليمية للمحميات المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في المتوسط التابع لاتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط، في العامين 2013 و2016 ".
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وأضاف البيان: "وبذلك، يكون عدد المحميات الطبيعية في لبنان سيزداد قريبا من 18 محمية الى 20، وعدد المحميات البحرية من 3 الى 5، ويكون لبنان قد استمر في تنفيذ استراتيجيته الوطنية للمحميات البحرية التي اعدتها وزارة البيئة في العام 2012 بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والتي حددت 9 مواقع بحرية ساحلية مقترحة كمحميات بحرية في لبنان، بينهم جبيل وانفه. ويكون لبنان قد تابع ايضا تحقيق اهدافه الوطنية المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل، المعدة من وزارة البيئة وشركائها الدوليين في العام 2016 والتي تدعو من ضمن اهدافها العشرين الى زيادة عدد المحميات في لبنان، وايضا اهداف أيشي العالمية للتنوع البيولوجي الصادرة عن اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي والتي تدعو جميع الدول الاطراف الى السعي لزيادة عدد محمياتهم البرية والبحرية".

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