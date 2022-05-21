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لبنان

البزري: لا يجوز القبول بأي حل على حساب المودعين

Lebanon 24
21-05-2022 | 11:28
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إستقبل النائب المنتخب عبد الرحمن البزري في منزله، وفداً من "جمعية صرخة المودعين" برئاسة علاء خورشيد، وتناول البحث "الحقوق والآليات المقترحة لإسترداد أموال المودعين".

ووعد البزري بـ"متابعة هذا الملف الذي يهم مختلف اللبنانيين في معيشتهم وأرزاقهم وحقوقهم"، مشدداً على أنه "لا يجوز القبول بأي حل على حساب المودعين ولو بشكل جزئي".
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