البزري: لا يجوز القبول بأي حل على حساب المودعين

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إستقبل النائب المنتخب عبد الرحمن البزري في منزله، وفداً من "جمعية صرخة المودعين" برئاسة علاء خورشيد، وتناول البحث "الحقوق والآليات المقترحة لإسترداد أموال المودعين".ووعد البزري بـ"متابعة هذا الملف الذي يهم مختلف اللبنانيين في معيشتهم وأرزاقهم وحقوقهم"، مشدداً على أنه "لا يجوز القبول بأي حل على حساب المودعين ولو بشكل جزئي".