تغريدة جديدة من جميل السيد.. ماذا فيها؟

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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر قائلاً: "الإنتخابات أسفرت عن فريقيْن قديميْن وبعض تغييريّين ومستقلّين، المجلس الجديد لا يشبه سابقيه ولا أغلبية فيه لأحد".وأضاف: "سيكون على النواب إعادة تكوين السلطة بدءاً من إنتخاب رئيس مجلس ثم تشكيل حكومة ثم إنتخاب رئيس جمهورية".وتابع: "الناس يريدون دولة ورجال دولة، وما فيك تخيّط طقم جديد من طقم مهتري".