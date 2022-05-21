لمشتركي "أوجيرو".. إليكم هذا الخبر عن التعرفة الجديدة

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صدر عن هيئة أوجيرو، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "تبعًا لمرسوم زيادة تعرفة الاتصالات الذي تمّ اقراره من قبل مجلس الوزراء في 20/5/2022، سيتم تحديث جداول التعرفة على الموقع الالكتروني ogero.gov.lb مطلع الاسبوع المقبل".وأضاف البيان: "تبدأ الفوترة بحسب المرسوم في الأوّل من تمّوز 2022".