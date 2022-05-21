أبو الحسن: لمنع "فريق العتمة" من تولي وزارة الطاقة

غرّد النائب المُنتخب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إن إجهاض فرصة جديدة للنهوض بقطاع الكهرباء من قِبل وزير الطاقة وفريق العتمة في آخر جلسة للحكومة يفرِض منع أي أحد له صلة مباشرة أو غير مباشرة مع هذا الفريق من التفكير في تولي وزارة الطاقة أو الإقتراب منها بعد اليوم، ما قدرتوا إلا ما تختموا نهاية مسيرة الفشل بفشل جديد وسقطة، إرحلوا!".

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