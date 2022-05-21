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لبنان

أسود غاب عن "احتفال النصر".. اليكم السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2022 | 12:59
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لاحظ متابعون غياب النائب السابق زياد أسود عن احتفال النصر الذي أقامه التيار الوطني الحر في بيروت.
وفي المعلومات، أنّ أسود عاتب على الوزير جبران باسيل ويحمله كامل مسؤولية الاخفاق الذي عاناه التيار الوطني الحر في منطقة جزين، والخسارة المدوية التي مني بها، نتيجة عدم القدرة على عقد التحالفات مع أي فريق.
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ووفقاً للمصادر، فإن أسود سيبتعد هذه الفترة عن التيار الوطني الحر بانتظار ان تهدأ القلوب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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