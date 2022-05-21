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لبنان

عن "الإعدام" و "الأموال غير المشروعة".. ماذا قالت القاضية غادة عون؟

Lebanon 24
21-05-2022 | 13:06
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غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "اليوم امنتوا أدوية السرطان وبكرا كيف؟ اذا ما استرجعتوا الاموال المنهوبة. واذا 5 مليار $ اموال غير مشروعة يقرر احد القضاة وخلافا لصلاحياته فض الاختام عن شركة مكتف المرتكبة حتى تهرب اموالها. شو منعمل بكرا بمرضى السرطان. يا شعبي انت محكوم إعدام انتفض ضد الظلم والسرقة".
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