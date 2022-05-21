بالأرقام.. هكذا سيصبح سعر "بطاقة التشريج" ودقيقة الإتصال

يترقب اللبنانيون التغيرات التي ستطرأ على أسعار فواتير الهاتف والإتصالات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي انعقدت، أمس الجمعة، على زيادة التعرفة.

Advertisement



فعلياً، فإن التعديل على أسعار الاتصالات سيبدأ اعتباراً من شهر تموز المقبل، وبالتالي فإن اللبنانيين سيكونون على موعدٍ مع تكاليف جديدة ومختلفة عن السابق.



وفي ما يلي شرحٌ لكيفية احتساب الفواتير، سواء تلك المرتبطة بالخطوط الثابتة أو بالخطوط المسبقة الدفع:



الخطوط الثابتة:



1- بالنسبة للخطوط الثابتة لشركتي "تاتش" و "ألفا": سيتم احتساب الفواتير بقسمة قيمتها بالدولار على 3.3. بعدها، سيتم ضرب تلك القيمة بسعر منصة "صيرفة" المحدد في اليوم الذي يسبق دفع الفاتورة.

وكمثال، إذا كانت قيمة الفاتورة 100 دولار أميركي، فسيتم قسمتها على 3.3، أي أن القيمة ستصبح 30 دولاراً تقريباً. وعندما يتقدم المواطن لدفعها، فإنه سيتم ضرب الـ30 دولاراً بسعر منصة صيرفة، على أن تُدفع الفاتورة بالليرة اللبنانية.



وبذلك، فإنّ قيمة الفاتورة التي كانت 100 دولار، لن تدفع على أساس 150 ألف ليرة، بل ستتجاوز الـ700 ألف ليرة.



2- بالنسبة لبدل الإشتراك الشهري للخطوط الثابتة: جرى تغييره من 15 دولار على سعر 1500 ليرة لبنانية إلى 5 دولارات على أساس سعر منصة "صيرفة".



3- في ما خصّ دقيقة الاتصال على الخطوط الثابتة: أصبحت 4 سنتات بدلاً من 11 سنتاً.



الخطوط مسبقة الدفع



1- سعر الدقيقة في الخطوط المسبقة الدفع (بطاقات التشريج) انتقل من 25 سنت إلى 8 سنت.



2- بطاقة التشريج التي كان سعرها 23 دولار، أي 34500 ليرة، ستصبح بـ352 ألف ليرة.

(المدن)