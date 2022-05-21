لكل المواطنين.. إليكم قائمة بأسعار الانترنت الجديدة

من المنتظر أن تُعدل هيئة "أوجيرو" تعرفتها الخاصة بالإنترنت، وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء الذي ينص على تعديل أسعار الاتصالات في لبنان اعتباراً من شهر تموز المقبل.

وفي ما يلي قائمة بأسعار باقات الانترنت الجديدة: