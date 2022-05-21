حريق كبير يضرب عاصون.. النيران تقترب من المناطق السكنية

إندلع حريقٌ كبير في بلدة عاصون ـ الضنية قضى على مساحة من الأشجار الحرجية وتوسع حتى بات قريباً من المناطق السكنية.



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وعلى الفور، تدخلت عناصر الدفاع المدني بعد مناشدات من سكان البلدة، وعملت على إخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي.