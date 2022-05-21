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لبنان

حريق كبير يضرب عاصون.. النيران تقترب من المناطق السكنية

Lebanon 24
21-05-2022 | 14:16
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إندلع حريقٌ كبير في بلدة عاصون ـ الضنية قضى على مساحة من الأشجار الحرجية وتوسع حتى بات قريباً من المناطق السكنية.
 
وعلى الفور، تدخلت عناصر الدفاع المدني بعد مناشدات من سكان البلدة، وعملت على إخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي.
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عاصون

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