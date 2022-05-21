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لبنان

قنبلة وانتشارٌ للجيش في طرابلس.. ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
21-05-2022 | 14:22
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن الجيش عمل على تفكيك وتفجير قنبلة يدوية قديمة العهد في منطقة صف البلاط - طرابلس.
 
ووفقاً للمعلومات، فإن الجيش نفذ انتشاراً أمنياً في المنطقة، حيث تم الطلب من السكان الابتعاد عن مكان تفجير القنبلة.
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