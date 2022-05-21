قنبلة وانتشارٌ للجيش في طرابلس.. ماذا يجري هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن الجيش عمل على تفكيك وتفجير قنبلة يدوية قديمة العهد في منطقة صف البلاط - طرابلس.

ووفقاً للمعلومات، فإن الجيش نفذ انتشاراً أمنياً في المنطقة، حيث تم الطلب من السكان الابتعاد عن مكان تفجير القنبلة.