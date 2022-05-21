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لبنان

مجهول حاول سرقة مسجد في طرابلس.. هكذا نفذ عمليته

Lebanon 24
21-05-2022 | 14:26
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أقدم مجهول على محاولة سرقة محتويات مسجد ابو الأنوار بمحلة السوق العريض - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ السارق أخذ شاشة كانت داخل المسجد ووضعها داخل كيس كبير، وبعدها خرج مراقباً حركة الشارع أمام المسجد تحضيراً لعملية الفرار. وفي تلك الأثناء، تفاجأ السارق بخادم المسجد لحظة دخوله إلى المكان، فسأله الأخير عما يفعله في المسجد، فأشار إلى أنه كان يسأل عن أحد المشايخ.
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وأشارت المصادر إلى أنّ السارق انسحب من المكان بسرعة، في حين فوجئ خادم المسجد بوجود الشاشة الكبيرة داخل كيس النايلون في المكان، ما يعني أن عملية السرقة فشلت.
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