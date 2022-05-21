ردّ "عالي النبرة" من خليل ضدّ باسيل.. هذا مضمونه

ردّ النائب علي حسن خليل على خطاب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، اليوم، والذي تحدث فيه الأخير عن مقايضة بشأن ملف انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائب له.

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وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قال خليل: "تضخم فتوهم أمام الجمهور أن هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط. استرسل في تكرار لمعزوفات تعوّد عليها اللبنانيون للهروب من مسؤولياته".



وأضاف: "نحن وبكل فخر رشحنا ككتلة الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس ولم نفاوض أو نطلب من أحد، وبالتأكيد ليس من باسيل، أن نبادله الأصوات مع أي موقع".



وأكمل: "نعتز بتجربة القيادة المجلسية التي وضعت هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع السلطات كما ينص الدستور. ما يحاول أن يضعه باسيل من شروط مردود عليه، فهو يحاول أن يوهم اللبنانيين بأننا من عطلنا التدقيق الجنائي الذي كان للرئيس بري شرف أن يعمل على إقرار أربعة قوانين تتعلق به وبرفع السرية المصرفية". وأكمل: "نعتز بتجربة القيادة المجلسية التي وضعت هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع السلطات كما ينص الدستور. ما يحاول أن يضعه باسيل من شروط مردود عليه، فهو يحاول أن يوهم اللبنانيين بأننا من عطلنا التدقيق الجنائي الذي كان للرئيس بري شرف أن يعمل على إقرار أربعة قوانين تتعلق به وبرفع السرية المصرفية".



وسأل خليل: "فريقه عطل لمرات إقرار الكابيتال كونترول وأوقف التشكيلات القضائية وغيرها الكثير مما أوقع البلاد في المصيبة التي نعيش. أما حول تطوير النظام واللامركزية فليعد إلى كلمة الرئيس بري يوم الثلاثاء ليعرف حقيقة الموقف وليجيب الناس وليس نحن عن شروطها للتفاوض معه في المحاسبة عن الكهرباء والاتصالات والسدود وصفقاتها".



وقال: "الرئيس بري لم يتعوّد أن يفاوض من تحت الطاولة على أي من المواقع وهو شرّفها. لم يقبل الرئيس بري يوماً من أحد أن يضع شروطاً عليه بأكبر من كثير مما هو مطروح".



وأردف خليل: "يبقى التزامنا أمام الناس مع الرئيس بري بالعمل الجدي لإخراج البلد من عمق الأزمات التي أورثنا إياها عهدكم كرئيس ثانٍ رديف للجمهورية أوصلها إلى الدرك الذي هي فيه". وأردف خليل: "يبقى التزامنا أمام الناس مع الرئيس بري بالعمل الجدي لإخراج البلد من عمق الأزمات التي أورثنا إياها عهدكم كرئيس ثانٍ رديف للجمهورية أوصلها إلى الدرك الذي هي فيه".