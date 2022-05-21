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لبنان

خليل: لم ولن نوافق على خطة التعافي المالي

Lebanon 24
21-05-2022 | 11:52
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غرّد النائب علي حسن خليل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نعيد التاكيد اننا لم ولن نوافق على خطة التعافي المالي التي اقرت في الحكومة لاكثر من سبب، وأولها تحميلها المودعين كلفة الانهيار ونحن لن نقبل بأي مسٍّ بحقوقهم".
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علي حسن خليل

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