خليل: لم ولن نوافق على خطة التعافي المالي

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غرّد النائب علي حسن خليل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نعيد التاكيد اننا لم ولن نوافق على خطة التعافي المالي التي اقرت في الحكومة لاكثر من سبب، وأولها تحميلها المودعين كلفة الانهيار ونحن لن نقبل بأي مسٍّ بحقوقهم".