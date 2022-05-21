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لبنان

الموت يُغيّب شقيقة وديع الصافي.. "مُطربة المغتربين" وداعاً!

Lebanon 24
21-05-2022 | 14:51
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غيّب الموت، اليوم السبت، الفنانة اللبنانية ناديا بشارة فرنسيس (هناء الصافي)، شقيقة الفنان الراحل وديع الصافي.
 
وتقام الصلاة لراحة نفس الفنانة الراحلة يوم الأحد 22 الجاري، الساعة 4 بعد الظهر في كنيسة مار الياس الحي - ميروبا.
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وخلال مسيرتها الفنية، عُرفت الفنانة هناء الصافي بـ"مطربة المغتربين"، ومن أغانيها: طَير الطاير من عنّا، حلوين عيونك يا شب، شَيخ الشباب، يا بَيتي يا بوَيتاتي، بالطيارة والبابور.
 
يُشار إلى أنّ هناء الصافي من مواليد العام 1936. 
 
أسرة "لبنان24" تتقدم من أفراد عائلة الراحلة بأحر التعازي، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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