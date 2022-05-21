ما جديد عداد كورونا في لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل"72 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال1098504، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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