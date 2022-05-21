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لبنان

أبي خليل في ردّ ناري على حسن خليل: استحوا!

Lebanon 24
21-05-2022 | 15:52
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ردّ النائب سيزار أبي خليل على تصريح سابق للنائب علي حسن خليل، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "المعاون، الأمين على إرث التفليسة وكل الموبقات، 6 مرات برئاسة المجلس والـ7 على الأبواب. ما تركتوا وزارة دسمة تفلت منكن. بدكن الاصلاح؟ تفضلوا ردوا الأموال يلي طيّرتوها جُوّا وبرّا، ووقفوا عرقلة قوانين الاصلاح المالي بدءاً بالكابيتال كونترول يلي سحبتوه من الحكومة ومن المجلس. استحوا".
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وكان خليل أطلق سلسلة من المواقف رداً على خطاب النائب جبران باسيل، اليوم، وقال: "تضخم فتوهم أمام الجمهور أن هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط. استرسل في تكرار لمعزوفات تعوّد عليها اللبنانيون للهروب من مسؤولياته".

وأضاف: "نحن وبكل فخر رشحنا ككتلة الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس ولم نفاوض أو نطلب من أحد، وبالتأكيد ليس من باسيل، أن نبادله الأصوات مع أي موقع".

وأكمل: "نعتز بتجربة القيادة المجلسية التي وضعت هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع السلطات كما ينص الدستور. ما يحاول أن يضعه باسيل من شروط مردود عليه، فهو يحاول أن يوهم اللبنانيين بأننا من عطلنا التدقيق الجنائي الذي كان للرئيس بري شرف أن يعمل على إقرار أربعة قوانين تتعلق به وبرفع السرية المصرفية".
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