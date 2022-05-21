ولاية المجلس النيابي الجديد بدأت اليوم والمشهد الحكومي معقّد بفقدان الاغلبية

بدأت اليوم ولاية المجلس النيابي الجديد، وأولى مهامه انتخاب رئيسه ونائبه واعضاء مكتبه، تليها تسمية رئيس الحكومة الجديد لتشكيل الحكومة العتيدة التي يفترض ان تتولى المهمة الصعبة لمتابعة الخطوات التي اطلقتها الحكومة الحالية لوقف الانهيار الكبير واهمها استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

رئاسة المجلس النيابي محسومة للرئيس نبيه بري في كل الأحوال، لكن المشهد الحكومي يبدو معقداً وصعباً في ظل فقدان الاغلبية النيابية، وتحول المجلس الى مشهد يضم تكتلات مختلفة ومتناقضة.

واعتباراً من اليوم تبدأ مهلة الـ 15 يوماً لانتخاب رئيس المجلس ونائبه واعضاء هيئة المكتب، غير ان تمديد موعد الجلسة مرتبط بالمشاورات والمداولات المكثفة غير المعلنة التي بدأت بعد صدور نتائج الانتخابات لبلورة اجواء التحالفات والمواقف من هذا الاستحقاق.

وقد أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رسمياً أنّه "عملاً بأحكام البند /1/ من المادة /69/ من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، لا سيما أحكام الفقرة /هـ/ من البند المذكور، ونظراً لبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم غد فيه 22/5/2022، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".