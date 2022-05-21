النائب جرادة لـ "الأنباء": تشكيل حكومة على قاعدة الأكثرية تحكم والأقلية تعارض

رأى النائب المنتخب إلياس جرادة في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية ان اختراقه للائحة حزب الله ما كان ليتحقق لولا إرادة الجنوبيين، لاسيما فئة الشباب منهم التواقة إلى تغيير الواقع الأليم في البلاد، معتبرا بالتالي ان هذا الطموح الشبابي من كل الطوائف والانتماءات المذهبية والمناطقية وحتى الحزبية، والذي تمكن من إيصال صرخته إلى الندوة النيابية، بداية براقة تبنى عليها آمال جسام للانتقال بالبلاد من ضفة المآسي إلى ضفة الاستقرار الاقتصادي والنقدي والاجتماعي.

وعما لديه من توجه حيال شكل ولون الحكومة المقبلة، أكد جرادة ان المطلوب دون تردد، تشكيل حكومة تحمل برنامجا إنقاذيا واعدا، وعلى قاعدة الأكثرية تحكم والأقلية تعارض، وما حكومات الوحدة الوطنية أو الوفاق الوطني سوى خزعبلات أدخلت لبنان واللبنانيين في الجحيم.