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لبنان

في طرابلس.. اطلق النار في الهواء وفر بعدها الى جهة مجهولة!

Lebanon 24
22-05-2022 | 00:01
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اقدم مجهول فجر اليوم على دراجة نارية على اطلاق النار في الهواء،بالقرب من محيط سوق الخضار في باب التبانة-طرابلس وفر بعدها الى جهة مجهولة بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24" في الشمال.
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