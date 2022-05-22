في طرابلس.. اطلق النار في الهواء وفر بعدها الى جهة مجهولة!

اقدم مجهول فجر اليوم على دراجة نارية على اطلاق النار في الهواء،بالقرب من محيط سوق الخضار في باب التبانة-طرابلس وفر بعدها الى جهة مجهولة بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24" في الشمال.

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