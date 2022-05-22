عن بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الإتصالات

مع إعلان مجلس الوزراء موافقته على زيادة تعرفة الإتصالات اعتباراً من شهر تموز المقبل، بدأت أسئلة المواطنين المرتبطة بالأسعار الجديدة تتوالى بقوّة.

في ما خصّ بطاقات التشريج للخطوط الخلوية المسبقة الدفع، يقول وزير الاتصالات جوني القرم في حديث عبر "لبنان24" إنّه ستكون هناك إصداراتٌ جديدة منها.

ويضيف: "منذ فترة، قمنا بتحويل كل الأرصدة إلى الليرة اللبنانية، وبالتالي فإنّ قيمة الـ22.73 دولاراً في البطاقات الموجودة حالياً في السوق هي نحو 35 ألف ليرة. في الواقع، فإن من بين أهداف خطوة تحويل الأرصدة للعملة الوطنية هو منع استغلال البطاقات وتخزينها للاستفادة منها بعد رفع التعرفة".

وتابع: "الرصيد الموجود ضمن البطاقات الحالية سيبقى كما هو حتى بعد 1 تموز، بمعنى أنه سيبقى 35 ألف ليرة، لكنّ خدمة هذا الرصيد ستتناقص. فعلى سبيل المثال، إذا كان مبلغ الـ35 ألف ليرة يسمح للمواطن بالتحدث 90 دقيقة، فإنّه بعد الأول من تموز، سيسمح هذا الرصيد للمواطن بالتحدث فقط 25 دقيقة".

ولفت القرم إلى أنّه سيتم عقد مؤتمر صحافي خلال الأسبوع المقبل، يتم خلاله سرد كل المعطيات والأرقام المرتبطة بالأسعار والتعرفة الجديدة، وذلك لتعريف المواطنين بالواقع الجديد للاتصالات وبطاقات التشريج.