Advertisement

لبنان

عن بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الإتصالات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-05-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-954786-637888048629666083.jpg
Doc-P-954786-637888048629666083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مع إعلان مجلس الوزراء موافقته على زيادة تعرفة الإتصالات اعتباراً من شهر تموز المقبل، بدأت أسئلة المواطنين المرتبطة بالأسعار الجديدة تتوالى بقوّة.

في ما خصّ بطاقات التشريج للخطوط الخلوية المسبقة الدفع، يقول وزير الاتصالات جوني القرم في حديث عبر "لبنان24" إنّه ستكون هناك إصداراتٌ جديدة منها.

ويضيف: "منذ فترة، قمنا بتحويل كل الأرصدة إلى الليرة اللبنانية، وبالتالي فإنّ قيمة الـ22.73 دولاراً في البطاقات الموجودة حالياً في السوق هي نحو 35 ألف ليرة. في الواقع، فإن من بين أهداف خطوة تحويل الأرصدة للعملة الوطنية هو منع استغلال البطاقات وتخزينها للاستفادة منها بعد رفع التعرفة".

وتابع: "الرصيد الموجود ضمن البطاقات الحالية سيبقى كما هو حتى بعد 1 تموز، بمعنى أنه سيبقى 35 ألف ليرة، لكنّ خدمة هذا الرصيد ستتناقص. فعلى سبيل المثال، إذا كان مبلغ الـ35 ألف ليرة يسمح للمواطن بالتحدث 90 دقيقة، فإنّه بعد الأول من تموز، سيسمح هذا الرصيد للمواطن بالتحدث فقط 25 دقيقة".

ولفت القرم إلى أنّه سيتم عقد مؤتمر صحافي خلال الأسبوع المقبل، يتم خلاله سرد كل المعطيات والأرقام المرتبطة بالأسعار والتعرفة الجديدة، وذلك لتعريف المواطنين بالواقع الجديد للاتصالات وبطاقات التشريج.

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-05-22
04:30 | 2022-05-22
04:00 | 2022-05-22
06:02 | 2022-05-22
05:57 | 2022-05-22
05:53 | 2022-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website