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لبنان

مَنْ يرفع سعر الدولار.. وما هو هدفه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-05-2022 | 02:30
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يأخذ سعر الدولار منحى تصاعدياً ويُحذر خبراء اقتصاديّون من تدهور الليرة أكثر فأكثر في حال عدم تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقتٍ ممكن عقب دخول مجلس الوزراء الحالي مرحلة تصريف الأعمال بعد الانتخابات النيابية.

مؤخراً، تبين أنّ المضاربين تحكموا بالسوق بكثافة، اذ راحوا يرفعون سعر الدولار مع ازدياد الطلب عليه عبر المجموعات المرتبطة بشراء وبيع العملة الصّعبة.

في السّياق، يقول أحد الصرافين في مدينة صيدا لـ"لبنان24" إنّ "هناك طلباً هائلاً على الدولار من قبل بعض التجار الكبار، إذ أن البعض يعتبر أن هناك ارتفاعاً كبيراً قادماً بسعر العملة الخضراء، ولهذا يزداد الطلب عليها".

ولفت إلى أن "هناك كمية من الدولارات يتم تداولها في السوق، لكن المشكلة أنه لا يمكن ضبطها بسهولة، كما أنه ليس معروفاً ما إذا كانت تدخلُ في الدورة الإقتصادية".

وختم: "ما يتم تداوله عن مستويات اسعار الدولار تكهنات وتحليلات ولكن الثابت ان الأمور ضائعة في السوق".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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