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لبنان

قريباً.. طريقة دفع جديدة في السوبرماركت!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-05-2022 | 03:15
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لاحظ اللبنانيون ان عددا من السوبرماركات بدأ اعتماد آلية دفع 25 % عبر البطاقة المصرفية و75 % نقداً وذلك بعد مرور أشهر على اعتماد قرار قبول 50 بالمئة من المبالغ بالبطاقات المصرفية.

ويوضح أحد أعضاء نقابة أصحاب السوبرماركت إلى انه "يتم اعتماد هذه الآلية بعد انسداد الأفق وغياب الحلول"، مشيرا إلى ان "الشركات المستوردة تفرض أن تتقاضى ثمن بضائعها نقداً كي تتمكّن من شراء الدولارات وإمداد السوق بالسلع والمواد، الأمر الذي يحتّم على أصحاب المحال التجارية والسوبرماركت الدفع لها نقداً، وبما ان مدّخرات هؤلاء في المصارف محدودة فإنّ المداخيل التي ستتيح لهم الاستمرار في شراء السلع هي المدفوعات اليومية التي يدفعها الزبائن".

فهل ستلجأ قريباً كل  السوبرماركات لاعتماد هذه الآلية؟

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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