بعد اصابته خلال الاشكال الذي حصل في بعلبك ...وفاة الجريح محمد بيان!

افادت "مندوبة لبنان 24 في بعلبك، أن المواطن محمد بيان توفي داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى "دار الأمل الجامعي" في بعلبك، متأثرا بجروح أصيب بها إثر حادثة إطلاق النار من قبل أفراد من آل جعفر باتجاه محل في ساحة الططري في بعلبك قبل ثلاثة أيام، وأدت إلى مقتل صاحب المحل وضاح الرفاعي وإصابة شقيقه باسل.

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