تدشين خزان مياه في برج الملوك ممول من الكتيبة الاسبانية..اليكم التفاصيل!

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دشنت بلدية برج الملوك مشروع خزان مياه ممولا من المملكة الاسبانية/الكتيبة الاسبانية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل"، في حضور قائد الكتيبة الاسبانية المقدم سانتياغو غونزاليس رودريغيز، رئيس البلدية ايلي سليمان، ممثل عن المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور حسين الغول، ممثل عن المدير العام لادارة حصر التبغ والتنباك المهندس محمد ضاهر، مختار البلدة ماهر ذيب، وأعضاء المجلس البلدي.والقى رئيس البلدية كلمة شكر وتقدير على "هذه الهبة وعلى التعاون الدائم من قبل قوات اليونيفيل على مختلف الاصعدة"، شارحا أهمية هذا المشروع للبلدة والحاجة الماسة اليه خصوصا في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها البلد.واختتم الحفل بالتوقيع على المشروع واسدال الستارة عن اللوحة التذكارية .