صرخة مدوية في وجه المصارف... نقيب اصحاب المستشفيات يناشد!

اعتبر نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان المصارف تحجز اموال المستشفيات".



هارون وفي حديث لقناة الجديد، اعلن انه "علينا ان ندفع نقدا وليس لدينا اي طريقة للوصول الى امولنا".



وشدد على ان، "التحويلات والشيكات المصرفية لم يعد لها اي قيمة ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج من خلال عدم تسليم المستشفيات اموال نقدية لتسديد فواتيرها".

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