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لبنان
زعيتر: ليس انتم الذين تضعون شروط المواصفات لأي موقع ولأي مركز أو جهة
Lebanon 24
22-05-2022
|
04:24
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استقبل النائب غازي زعيتر وفود المهنئين في قاعة مبنى قيادة حركة "أمل"- إقليم البقاع في بعلبك، في حضور المسؤول التنظيمي في البقاع أسعد جعفر واعضاء قيادة الإقليم، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، مخاتير وفاعليات عائلية واجتماعية.
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وتوجه زعيتر بالشكر إلى "ابناء الإمام الصدر الأوفياء وقيادة إقليم البقاع والمناطق والشعب على الجهود التي بذلوها والموقف الوطني الذي أعلنوه بأصواتهم في 15 أيار، رغم كل الظروف القاسية، فهذا الفوز لكم يا ابناء الإمام الصدر، أبناء العزة والكرامة والتضحيات، وهذا تاريخ حافل لا يستطيع أحد أن ينكره. فقد أثبتتم مجددا وفاءكم والتزامكم بالخط الوطني المقاوم المتمثل بالثنائي الوطني وبقيادته الحكيمة المتمثلة بدولة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله".
وأضاف: "نقول لأهلنا في بعلبك الهرمل وبلداتها وقراها لتكن نتائج يوم 15 أيار يوما لبنانيا آخر يؤكد فيها الجميع عن صدق نواياهم واستعدادهم وانفتاحهم لحوار وطني لبناء الوطن الذي اراده الإمام القائد السيد موسى الصدر، هذا الوطن الذي نريده كما أقسمنا خلف إمامنا واحدا موحدا لكل أبنائه قويا وعادلا، ولا نضع شروطا أو مواصفات على أي لبناني في هذا الوطن طالما ارتضيناه أخا وشريكا لنا".
ورأى أن "الذين يضعون الشروط والمواصفات نقول لهم لولا أننا أقسمنا خلف إمامنا إمام الوطن السيد موسى الصدر لقلنا أنكم لا تستحقون هذا الوطن إطلاقا، فليس انتم الذين تضعون شروط المواصفات لأي موقع ولأي مركز أو جهة، نحن نصنف جميع اللبنانيين أخوة، ولكن نأسف على هذه المواقف التي تصدر من هنا وهناك للذين تاريخهم حافل وثلاث نقط".
وأكد أن "حدود لبنان وثرواته في البحر والبر والجو هي استحقاق سيادي، ولا نقبل التفريط بأي ذرة من هذا الحق، الذي هو غير قابل للتنازل عنه أو المقايضة أو المساومة تحت أي ظرف من الظروف".
وأشار زعيتر إلى أن "كتلة التنمية والتحرير أعلنت ترشيح دولة الرئيس نبيه بري لانتخابات رئاسة المجلس النيابي، كما أعلنت أيضا عن مخطط وأسلوب عمل جديد في المجلس المقبل على صعيد التشريع والمراقبة والمتابعة لكل شؤون وشجون أهلنا في كل المناطق والمحافظات اللبنانية".
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