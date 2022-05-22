هل بدأت "الإنشقاقات" داخل "التيار الوطني الحر"؟

قال النائب آلان عون أنّ "التيار الوطني الحر" ليس جزءاً من أي أكثرية، معتبراً أن "الحديث عن إعادة انتاج اصطفافات سياسية في لحظة انهيار كبير كالذي نعيشه، هو حديثٌ خارج الزمن".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت عون إلى أنّ "كتلة التيار الوطني مع الطاشناق تشكل 21 نائباً"، وقال: "الآن المعركة هي معركة عمل، فالناس تنتظر أن نوقف الانهيار ونحسم المعالجات".

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إلى ذلك، أوضح عون أنه "بالنسبة لرئاسة مجلس النواب، فإنه لا يوجد مرشح سوى الرئيس نبيه بري"، وقال: "السؤال هو عدد الأصوات التي سيحصل عليها الأخير، ونحنُ لم نبحث بعد هذا الموضوع".

وأضاف: "النائب الياس بو صعب مرشح طبيعي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب رغم انه لم يطرح نفسه بعد لكن الموضوع لا يخضع لأي مقايضة".

ولفت عون إلى أنّ وَصف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل للنائب السابق ايلي الفرزلي بـأنه "رأس الفتنة"، هو موقف سياسي ناتج عن الخلاف السياسي الحاصل وجزء من السجال القائم.

مع هذا، فقد أكد عون أنه "لا انشقاقات في صفوف التيار الوطني الحر"، وقال: "نعم، نتناقش ونعبر عن رأينا وهذا لا يعني الإنشقاق أبداً".





