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لبنان

مقطع فيديو عبر وسائل التواصل فضح عملية سرقة أحد المساجد (صورة)

Lebanon 24
22-05-2022 | 05:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام شعبة المعلومات بتوقيف المدعو "ع.د" وتسليمه الى الجهات المختصة وذلك بعد قيامه بمحاولة سرقة محتويات من داخل مسجد "ابو الانوار" في السوق العريض في طرابلس.
 
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واتت عملية التوقيف بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تفاصيل عملية السرقة.
 
يذكر ان الموقوقف  أقدم اكثر مرة على سرقة بعض المساجد.
 
 
 
 
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