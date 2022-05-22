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لبنان

تعرض للدغة أفعى وغاب عن الوعي مباشرة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-05-2022 | 05:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض "محمد عواضة" للدغة أفعي (عقدة جوز)  في بلدته شيحين الجنوبية، ما ادى الى غيابه عن الوعي بصورة مباشرة.
 
وعلى الفور تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة.
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