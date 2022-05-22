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لبنان

تكريس بلدة قب الياس إلى شفاعة القديسة ريتا في عيدها

Lebanon 24
22-05-2022 | 05:53
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كرّس رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم بلدة قب الياس وأهلها، الى شفاعة القديسة ريتا، في قداس احتفالي أقيم في كاتدرائية القديسة في البلدة لمناسبة عيدها والزيارة الرسمية الأولى له الى الرعية، في حضور رئيس البلدية جهاد المعلم وحشد من أبناء الرعية.
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بعد الإنجيل، كانت عظة لابراهيم عن معاني العيد والتي تدعو إلى التأمل بسيرة حياة هذه القديسة العظيمة، والتفكير بمسيرة حياتنا الشخصية في ضوء قداسة ريتا التي تزينت بالفضائل وتكللت بالقداسة والايمان العميق. وعايد كل اللواتي يحملن اسم ريتا ومن يحب هذه القديسة العظيمة".
بعد ذلك، تلا ابراهيم صلاة خاصة كرس فيها البلدة وأهلها الى شفاعة القديسة ريتا.
 
وكانت للسيدة لينا حجار كلمة بإسم مجلس الرعية والوكلاء، رحبت فيها بابراهيم بين أهله وأحبائه، وعرضت لمسيرة بناء كاتدرائية القديسة ريتا في قب الياس.
وفي نهاية القداس، التقى ابراهيم شبيبة الرعية، ودعاهم الى عدم الخوف واليأس والتمسك بالأمل والرجاء والكنيسة.
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