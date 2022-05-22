خريس: الحملة على بري مفتعلة وواضحة المعالم

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رأى النائب علي خريس أمام وفد جنوبي في صور، أن "الحملة على الرئيس نبيه بري مفتعلة وواضحة المعالم، وهناك من يريد أن تبقى لغة الطائفية والمذهبية سائدة"، داعياً كل الذين يتناولون بري إلى "العودة الى رشدهم وضمائرهم".وشدد على أن "الرئيس بري يمثل خط الاعتدال والإمام موسى الصدر الذي كان يطالب بضرورة بناء الدولة العادلة البعيدة من الطائفية السياسية والمذهبية"، وقال: "الرئيس بري رجل وطني بامتياز وصمام أمان هذا الوطن".وذكر خريس بعدد طاولات الحوار التي قادها بري لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، وأضاف: "لذا على هؤلاء العودة الى رشدهم وقراءة التاريخ".