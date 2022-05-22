سعر الخبز في منطقة جنوبية يتخطّى المعقول.. كم بلغ؟

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حذر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل من "ثورة جياع، إذ لا يجوز تحت أي ابتزاز سياسي أو غيره، جعل رغيف الخبز مادة للتجاذب، لأن ثورة الرغيف اذا ما انطلقت قد لا تبقي ولا تذر ولن يسلم منها أحد".وسأل: "لماذا يتوفر الطحين في مناطق ويفقد في أخرى؟ وللعلم، سيارة محملة بالخبز كانت آتية إلى النبطية صودرت على الطريق من عائلات سورية دفعت ثمنها". وطالب بتأمين الاعتمادات للقمح والطحين وعدم ربطها بأي بازار سياسي".وصباح اليوم، فقدت ربطة الخبز في كفرجوز - النبطية بعد إقفال أحد الأفران في المنطقة بسبب نفاد الطحين، وانتعشت تجارة الخبز في السوق السوداء من أشخاص يقصدون أفران خلدة ليعيدوا بيع الربطة بـ30 الف ليرة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".