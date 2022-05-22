نصيحة اخويّة من السيد إلى النواب الـ14 الجدد: "إستشيروا قبل أن تظهروا أو تقولوا"

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر قائلاً:

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"شاهدت منذ يومين مقطعاً من برنامج سياسي على إحدى المحطات ضمّ ١٤ نائباً جديداً إنتخبوا مؤخراً!!!كان جوّ الحلقة فكاهياً سياسياً أمتع الجمهور الذي تعرّف على الزملاء،برافو مرسيل ولكن،نصيحة إخويّة كرمالكم:أنتم تحت مجهر الناسولا أحد يولد متعلّماً،إستشيروا قبل أن تظهروا أو تقولوا…"