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لبنان

نصيحة اخويّة من السيد إلى النواب الـ14 الجدد: "إستشيروا قبل أن تظهروا أو تقولوا"

Lebanon 24
22-05-2022 | 06:22
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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر قائلاً: 
"شاهدت منذ يومين مقطعاً من برنامج سياسي على إحدى المحطات ضمّ ١٤ نائباً جديداً إنتخبوا مؤخراً!!!
كان جوّ الحلقة فكاهياً سياسياً أمتع الجمهور الذي تعرّف على الزملاء،
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برافو مرسيل ولكن،
نصيحة إخويّة كرمالكم:
أنتم تحت مجهر الناس
ولا أحد يولد متعلّماً،
إستشيروا قبل أن تظهروا أو تقولوا…"
 
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