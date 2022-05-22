نصيحة اخويّة من السيد إلى النواب الـ14 الجدد: "إستشيروا قبل أن تظهروا أو تقولوا"

شاهدت منذ يومين مقطعاً من برنامج سياسي على إحدى المحطات ضمّ ١٤ نائباً جديداً إنتخبوا مؤخراً!!!
كان جوّ الحلقة فكاهياً سياسياً أمتع الجمهور الذي تعرّف على الزملاء،
برافو مرسيل ولكن،
نصيحة إخويّة كرمالكم:
أنتم تحت مجهر الناس
ولا أحد يولد متعلّماً،
إستشيروا قبل أن تظهروا أو تقولوا…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) May 22, 2022
شاهدت منذ يومين مقطعاً من برنامج سياسي على إحدى المحطات ضمّ ١٤ نائباً جديداً إنتخبوا مؤخراً!!!
كان جوّ الحلقة فكاهياً سياسياً أمتع الجمهور الذي تعرّف على الزملاء،
برافو مرسيل ولكن،