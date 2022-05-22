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لبنان

بين لبنان وسوريا... عملية مطاردة وسرقة (صور)

Lebanon 24
22-05-2022 | 05:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من اللصوص على مطاردة احدى السيارات التي كانت متجهة من الأراضي اللبنانية الى سوريا عبر المعبر الحدوي في عكار.

وفي التفاصيل، قام اللصوص الذين يستقلون سيارة "مرسيدس" بيضاء اللون باطلاق النار على السيارة التي كانت متوجهه الى الحدود وأوقفوها على الطريق الدولية في عكار حيث قاموا بانزال السائق واقتياده الى مكان مجهول، كما قاموا بالاستلاء على السيارة وعلى الاموال المتواجدة داخلها وسرقة مجموعة من المحتويات كالهواتف النقالة بعد ان انزلوا النساء اللواتي كن متواجدات فيها.
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يذكر ان عمليات المطاردة والسرقة امست شبه يومية على الطريق الدولية في عكار.
 
 
 
 
 
 
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