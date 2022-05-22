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لبنان

اطلاق نار داخل احد المستشفيات... ما القصة؟

Lebanon 24
22-05-2022 | 08:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام احد عناصر قوى الأمن الداخلي باطلاق النار داخل مستشفى "لبيب" في صيدا، بعد ان رفضت ادارة المستشفى ادخال ابنه ومعالجته.
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مستشفى

صيدا

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