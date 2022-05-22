اطلاق نار داخل احد المستشفيات... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام احد عناصر قوى الأمن الداخلي باطلاق النار داخل مستشفى "لبيب" في صيدا، بعد ان رفضت ادارة المستشفى ادخال ابنه ومعالجته.

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