بعد انقطاعها لفترة... المياه تعود الى بلدات وقرى صيدا

أفادت مندوية "لبنان 24" ان مصدر مسؤول في مصلحة مياه صيدا اكد عودة التيار الكهربائي الى محطات المياه في صيدا، ما سيؤدي تلقائيا لعودة المياه الى المنازل خلال ساعات قليلة.

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