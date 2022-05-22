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لبنان

بعد انقطاعها لفترة... المياه تعود الى بلدات وقرى صيدا

Lebanon 24
22-05-2022 | 08:19
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أفادت مندوية "لبنان 24" ان مصدر مسؤول في مصلحة مياه صيدا اكد عودة التيار الكهربائي الى محطات المياه في صيدا، ما سيؤدي تلقائيا لعودة المياه الى المنازل خلال ساعات قليلة.
 
 
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