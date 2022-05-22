جعجع: "القوات" لن تنتخب الرئيس نبيه بري

شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على اننا امام مواجهة كبيرة لاخراج لبنان مما يتخبط به والخطوة الاولى تبدأ مع انتخابات رئاسة المجلس النيابي، مجددا التأكيد ان "القوات" لن تنتخب الرئيس نبيه بري والانظار متجهة نحو تعاطي رئيس تيار الكذب والخداع والغش في هذا الشأن الذي لطالما كرر بان الرئيس بري وجماعته "ما خلو يشتغل" وانهم فاسدون و"بلطجية".

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ودعا المجموعات المعارضة من افراد ومستقلين ومجموعات صغيرة واحزاب الى ضرورة التنسيق بغية ايجاد الطريقة الملائمة لتفعيل هذه المعارضة بعد ان اصبحت الاكثرية في المجلس النيابي.

وكان جعجع قد استهل كلمته عبر "زوم" في مهرجان احتفالي لـ"القوات اللبنانية" تحت عنوان "ما فينا الا ما نشكركن" في ساحة بلدية جزين - عين مجدلين بالقول: "طلع مش بس بدنا طلع كمان فينا" خصوصا في جزين البطلة والمناضلة، هنا اتوقف عند بيت شعر "وما الحب الا للحبيب الاول"، فجزين بدأت مناضلة، وتاهت بعدها لفترة، لكنها عادت للحبيب الاول".

وآثر جعجع على "تأكيد اهمية التنسيق بين المجموعات المعارضة من افراد ومستقلين ومجموعات صغيرة واحزاب لايجاد الطريقة الملائمة لتفعيل معارضتنا بعد ان بتنا كمجموعة فرقاء معارضين الاكثرية في المجلس النيابي". وشدد على "وجوب الا نحذو حذو فريق "ما خلونا وما قدرنا" بل التصرف كأكثرية، بعد ان وضع الشعب ثقته بنا لنحصّل له حقوقه بدءا من اظهار حقيقة انفجار مرفأ بيروت الى اعادة حقوق المودعين وكل الامور الحياتية الاخرى".

وختم بالتاكيد ان ""القوات" ستتابع هذا المسار الصعب، الشاق والطويل حتى النهاية، لأنه السبيل الوحيد نحو الخلاص، ولا سيما ان المسار الاسهل ليس الافضل دائما، ففي بعض الاوقات يكون كذلك ولكن في اوقات اخرى يبقى المسار الاصعب والشاق هو الافضل، وبالتالي سنسلكه مهما كان متعرجا".