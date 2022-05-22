اعتداءٌ يطال عناصر أمنية في بعلبك.. ما السبب؟

اعتدى شبان من آل "ق." بالعصي على عنصرين من مفرزة سير بعلبك خلال قيامهما بتسطير محضر ضبط لسيارة مخالفة على طريق عام رياق بعلبك في محلة السفري.

وعلى الفور، نُقل العنصران إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".