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لبنان

تشييع محمد بيان في بعلبك.. والعائلة اعتذرت عن عدم تقبل التعازي

Lebanon 24
22-05-2022 | 12:24
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شيعت مدينة بعلبك الشاب محمد بيان (الذي قتل خلال إطلاق نار في المدينة)، في موكب مهيب وحاشد تقدمه مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي وفاعليات.
 
وتحدث باسم العائلة الشيخ قاسم بيان، متوجها بالشكر إلى "كل أهالي مدينة بعلبك الذين شاركونا بتشييع ابننا محمد، ولا نعتبر هذا المصاب يخص العائلة فقط، بل هو مصاب كل اهالي بعلبك. كما نشكر الشباب الشجعان الأبطال الغيارى الذين التزموا بديننا وعاداتنا وتقاليدنا ولم يطلقوا رصاصة واحدة خلال مراسم التشييع".
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واعتذر عن "عدم تقبل العائلة التعازي حتى إحقاق الحق وتحقيق العدالة".
 
وأمّ الصلاة على الجثمان الشيخ الرفاعي.
 
 
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