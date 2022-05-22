الحجار: المرحلة الحاليّة تتطلب حواراً عقلانياً

رأى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار أنّ "المرحلة الحالية تتطلب اعتماد الحوار العقلاني والمسؤول من أجل إدارة الأزمة".

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال حجار: " انتهت مرحلة الانتخابات النيابيّة والشعب اللبناني قال كلمته، ونحن الآن أمام استحقاقات مفصليّة".

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وأضاف: "هذه المرحلة تتطلّب اعتماد الحوار العقلاني والمسؤول من أجل إدارة أزمتنا والنهوض منها تدريجياً".