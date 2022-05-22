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لبنان

الحجار: المرحلة الحاليّة تتطلب حواراً عقلانياً

Lebanon 24
22-05-2022 | 12:39
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رأى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار أنّ "المرحلة الحالية تتطلب اعتماد الحوار العقلاني والمسؤول من أجل إدارة الأزمة".
وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال حجار: "انتهت مرحلة الانتخابات النيابيّة والشعب اللبناني قال كلمته، ونحن الآن أمام استحقاقات مفصليّة".
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وأضاف: "هذه المرحلة تتطلّب اعتماد الحوار العقلاني والمسؤول من أجل إدارة أزمتنا والنهوض منها تدريجياً".
 
 
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