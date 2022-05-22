تبدّل "مفاجئ".. ماذا حصل في سوق الدولار قبل ساعات؟

بشكل مفاجئ، شهد سعر الدولار تراجعاً في السوق الموازية، اذ انخفض في غضون ساعات نحو 1000 ليرة لبنانية.

وقال أحد الصرافين لـ"لبنان24" إنّ "الهبوط جاء بشكل غير متوقع، وقد يستمر خلال الساعات المقبلة". وتابع: "هناك معلومات تفيدُ أنّه سيتم ضخ دولارات جديدة عبر المصارف للجم ارتفاع الدولار في السوق الموازية، لكن هذا الأمر ليس مضموناً حتى الآن".

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مع هذا، فقد قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنه "من المرجح أن يُبادر مصرف لبنان خلال الساعات القادمة إلى اتخاذ إجراءات جديدة أساسها ضخّ مبالغ من الدولار عبر منصة صيرفة ضمن البنوك، وذلك من أجل تقليص هامش الفرق بينها وبين السوق الموازية".

ووفقاً للمصادر، فإنّ هذا الإجراء كان لجأ إليه مصرف لبنان سابقاً في أوقات عديدة بهدفِ منع تضخم سعر الدولار أكثر في السوق.